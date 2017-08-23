СМИД СНГ рассмотрит около 20 вопросов

2017-08-23 16:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На повестку очередного заседания СМИД СНГ планируется вынести около 20 вопросов по сотрудничеству.

Очередное заседание глав внешнеполитических ведомств стран Содружеств планируется провести 10-11 октября в Сочи.

На заседании предполагается рассмотреть вопросы, касающиеся сотрудничества стран СНГ в правовой сфере, сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Главы внешнеполитических ведомств подведут итоги многоуровневых межмидовских консультаций.

Также планируется рассмотрение вопросов взаимодействия в международных организациях, информационной сфере, противодействия современным вызовам и угрозам, тематики разоружения и вопросов экономического сотрудничества.

Заседание СМИД также будет носит подготовительный характер к саммиту глав государств СНГ, который намечен на 11 октября в Сочи.

СМИД СНГ входит в число высших органов СНГ, который на основе решений Совета глав государств, Совета глав правительств Содружества осуществляет координацию внешнеполитической деятельности государств — членов, включая их деятельность в международных организациях.

Принятие решений Советами глав государств и глав правительств осуществляется на основании рекомендаций СМИД.

Первое заседание Совета состоялось в августе 1993 года.