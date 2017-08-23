Уголовное дело вице-адмирала Шахина Султанова возвращено в Бакинский военный суд

2017-08-23 17:12 | www.apa.az | 4

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось предварительное заседание по жалобе, поданной на приговор в отношении бывшего командующего Военно-морскими силами Минобороны, вице-адмирала Шахина Султанова и других.

Как сообщает АПА, председательствующий на процессе судья Эльшад Шамаев сказал, что прокурор подал апелляционный протест на приговор Бакинского военного суда. Судья Бакинского военного суда Габиб Гасанов обратился для повторного возвращения дела в суд.

Несмотря на возражение Ш.Султанова, судебная коллегия удовлетворила обращение, таким образом уголовное дело было возвращено в Бакинский военный суд.

Отметим, приговором Бакинского военного суда Шахин Султанов был приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Другой обвиняемый Галиб Гаджиев был осужден на 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Находившийся под арестом Казым Аскеров также был осужден условно и освобожден в зале суда. В отношении других обвиняемых – Камандара Пашаева, Вюгара Гаджиева, Азиза Хыдырова также была применена статья 70 (Условное осуждение) УК, и они были освобождены в зале суда.

Ш.Султанов обвиняется по статьям 313 (служебный подлог) и 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере).