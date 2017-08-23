Президент Азербайджана направил Порошенко поздравительное письмо

2017-08-23 17:28 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент! От своего имени и от имени азербайджанского народа поздравляю от всей души Вас и в Вашем лице весь украинский народ с национальным праздником Украины – Днем независимости».

Далее в письме отмечается: «Верю, что отношения будут развиваться и укрепляться во благо наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам здоровья, успехов в делах, дружественному народу Украины – благополучия и процветания».