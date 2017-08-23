На бульваре обнаружили тело неизвестной женщины – ФОТО

2017-08-23 14:45 | www.oxu.az | 4

18 августа около 3 часов дня на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе столицы обнаружили тело неизвестной женщины 50-55 лет без следов насилия.

Об этом Oxu.Az сообщили в министерстве внутренних дел.

Приметы покойной - рост 156 см, худощавое телосложение, черные волосы. На женщине были золотые серьги, зеленая кофта и длинное зеленое платье.

Всех узнавших женщину просьба звонить в call-центр 102, а также в 9-ое отделение Управления полиции Сабаильского района по номеру 492-02-02.

Э.А.

