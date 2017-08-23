Синди Кроуфорд воссоздала образ Мэрилин Монро для нового проекта – ФОТО

2017-08-23 14:55 | www.oxu.az | 4

51-летняя Синди Кроуфорд показала в соцсети первые кадры своего нового эксперимента, которым заинтриговала фолловеров в Instagram.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Супермодель рассказала, что вместе с визажистом Франческой Толот и стилистом по волосам Питером Савичем создала новый образ, угадать который предложила пользователям соцсети, и они узнали его:

«Синди Монро! Вы сегодня Мэрилин? Вылитая Мэрилин Монро».

На снимках Кроуфорд превратилась в платиновую блондинку, чья укладка повторяет прическу секс-символа 50-х годов. Супермодель показала часть новой работы, но не сообщила, для чего так старались стилисты. Надо полагать, подробности не заставят себя долго ждать, ведь интерес в соцсети к проекту Синди уже возник – за час кадр набрал более 99 тысяч просмотров.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Авг 22 2017 в 1:18 PDT

Публикация от Francesca Tolot (@francescatolot) Авг 21 2017 в 6:44 PDT

A.C.

