Юбилейное заседание Совета СНГ по чрезвычайным ситуациям пройдет в Баку

2017-08-23 16:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера пройдет 2-3 октября в Баку.

На юбилейном XXX заседании планируется обсудить деятельность Совета в 2016-2017 годах и меры по совершенствованию сотрудничества, план-график контрольных проверок взаимного оповещения государств – участников СНГ о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Совет также намерен рассмотреть вопросы совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества, его участники будут проинформированы о ходе выполнения принятых решений высших органов СНГ и Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, о деятельности базовых организаций государств – участников СНГ в области науки и высоких технологий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, подготовки и переподготовки кадров, а также о приграничном сотрудничестве в рамках СНГ по предотвращению чрезвычайных ситуаций трансграничного характера.