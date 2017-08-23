Уэйн Руни завершил карьеру в сборной Англии

2017-08-23 17:32 | www.apa.az | 4

Вернувшийся в «Эвертон»Уэйн Руни завершил карьеру в сборной Англии.

Как передает АПА со ссылкой на «apasport.az», об этом известный футболист сообщил в социальной сети.

31-летний нападающий так объяснил свой уход из сборной: «Главный тренер сборной Гарет Саутгейт позвонил мне на этой неделе и сказал, что хотел бы вернуть меня в сборную Англии на предстоящие матчи. Я оценил это. Тем не менее, я сказал Гарету, что решил уйти из международного футбола. Это трудное решение я обсудил со своей семьей и близкими. Для меня было честью выступать за национальную команду. Пора уходить».

Отметим, что Руни дебютировал в сборной Англии в 2003-ем году, в 119 матчах в составе сборной он забил 53 гола.