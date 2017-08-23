В Азербайджане будет проведен посвященный Узеиру Гаджибейли IX Международный музыкальный фестиваль

2017-08-23 17:39 | www.apa.az | 2

18-26 сентября состоится посвященный Узеиру Гаджибейли IX Международный музыкальный фестиваль.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью Министерства культуры и туризма, организаторами мероприятия являются Фонд Гейдара Алиева и Министерство культуры и туризма Азербайджана.

В проводящемся с 2009 года фестивале примут участие известные музыканты и коллективы из Германии, России, Турции, Грузии, Франции, Болгарии, Украины, Ирана - Мюнхенский симфонический оркестр, Новосибирский филармонический оркестр, Русское фортепианное трио, Башкендский академический оркестр, Грузинский хор, Элисо Болквадзе, Пламена Мангова, Алексей Семененко, Сергей Догадин, Борис Андрианов, Филипп Копачевски, Эрту Коркмаз, Бердия Киярес.