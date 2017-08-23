Азербайджанские знаменитости, погибшие в автокатастрофах

2017-08-23 15:05 | www.oxu.az | 4

Oxu.Az со ссылкой на big.az представляет список азербайджанских знаменитостей, ставших жертвами ДТП.

Популярный исполнитель мейханы Байрам Кюрдаханылы 22 августа 2017 года погиб в автомобильной аварии.

Азербайджанский рэпер Гусейн Дарья 15 марта 2014 года получил тяжелые травмы в результате ДТП и умер в больнице.

Молодой исполнитель, победитель музыкального конкурса «Ени Улдуз 2» Раджаб Мусаев 9 января 2011 года попал в автокатастрофу. Певец в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, но скончался, несмотря на усилия врачей.

Певица Самира Байрамова 26 сентября 2014 года погибла в ДТП.

Актер Рамиз Алиев, известный по образу Беюкханым в передаче «Чал-Чагыр» скончался в результате автомобильной аварии 17 августа 2003 года.

Певица Шафа Гусейнова погибла 4 декабря 2005 года в автокатастрофе.

А.С.

