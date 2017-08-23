Министерство перешло на оперативный режим работы из-за пыльного тумана

2017-08-23 15:12 | www.oxu.az | 2

Национальный департамент мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов перешел на оперативный режим работы в связи с пыльным туманом в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, департамент каждые три часа берет пробы воздуха.

По данным автоматических и стационарных мониторинговых станций, 23 августа 2017 года в 9:00 в Баку и на Абшеронском полуострове количество пыли в воздухе превысило норму на 20 процентов, а в 12:00 – на 32 процента.

Напомним, что причиной пыльной бури является проникновение пыльного тумана с территории Туркмении в верхние слои атмосферы.

Э.А.

