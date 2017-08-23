ЕС осудил авиаудар коалиции, жертвами которого стали десятки жителей Йемена

2017-08-23 16:28 | www.trend.az | 1

Евросоюз осудил авиаудар международной коалиции по отелю в столице Йемена Сане, который повлек за собой гибель десятков мирных граждан, заявила в среду представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич, передает РИА Новости

По сообщению местного источника РИА Новости, в среду в результате воздушного рейда погибли порядка 30 человек. Ранее лояльное повстанцам-хуситам агентство SABA сообщило, что более 70 человек погибли или ранены в результате авиаударов международной коалиции в Йемене в среду, не уточнив число погибших.

"В этом контексте мы осуждаем атаки против гражданского населения. Мы вновь призываем все стороны вооруженного конфликта, и это включает возглавляемую саудовцами коалицию, обеспечить безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное законодательство", - сказала Косьянчич.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.