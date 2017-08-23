В аграрном секторе трудится 37% экономически активного населения Азербайджана (ФОТО)

2017-08-23 16:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На начало 2017 года в сфере сельского хозяйства было трудоустроено 1,7 миллиона человек, сказал в среду министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов, слова которого приведены в сообщении министерства, на презентации третьего этапа проекта "Азербайджанские сельские инвестиции" (AzRIP), реализуемого совместно со Всемирным банком (ВБ).

По его словам, это составляет 37 процентов экономически активного населения страны.

"За первое полугодие аграрный сектор вырос на 2,2 процента, а экспорт сельхозпродукции - более чем на 40 процентов. Возрождение сельского хозяйства играет большую роль в развитии сельских регионов, где проживает 47 процентов населения Азербайджана. Считаю, что новый этап проекта AzRIP позволит еще больше развить регионы Азербайджана", - отметил министр.

Как ранее сообщил в эксклюзивном интервью Trend глава Бакинского офиса банка Навид Хассан Нагви, стоимость третьей фазы проекта может составить около 50 - 100 миллионов долларов. “Окончательный объем финансирования и работы, которые будут проделаны в рамках проекта, определятся по итогам переговоров с правительством Азербайджана”, - сказал глава представительства ВБ.

Реализация второй фазы сельского инвестиционного проекта началась в 2012 году. Стоимость проекта составляет 53,6 миллиона долларов, еще 50 миллионов долларов были выделены в 2014 году в рамках дополнительного финансирования. Предполагается, что в рамках проекта будет реализовано 1 270 микропроектов, а всего бенефициарами AzRIP-2 станут около 3,5 миллиона человек.

Данный проект создан на основе результатов первой фазы, которая способствовала увеличению доходов 600 тысяч фермеров, улучшению ирригационных услуг для 700 тысяч человек и обеспечению безопасной питьевой водой 150 сельских жителей. Проект охватывает пять основных зон - равнинный Ширван, Мугань-Сальянскую, Нахчыванскую, северную и северо-западную зоны.

Азербайджан присоединился к группе Всемирного банка в 1992 году.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)