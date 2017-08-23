Президент Азербайджана утвердил структуру Аппарата Кабинета Министров

2017-08-23 17:42 | www.apa.az | 2

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении структуры Аппарата Кабинета Министров.

Как сообщает АПА, лимит числа работников Аппарата Кабинета Министров (за исключением Управления делами) будет составлять 200 штатных единиц.

Число работников Управления делами Аппарата Кабинета Министров утверждает Кабинет Министров.

В случае необходимости Кабинет министров создает сектора (отделы и сектора в Управлении делами) в отделах, входящих в структуру Аппарата Кабинета Министров.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.