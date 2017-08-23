На телевидении КНДР показали ядерный удар по США – ВИДЕО

2017-08-23 15:19 | www.oxu.az | 1

На центральном телевидении Корейской Народно-Демократической Республики показали, как будет выглядеть ядерный удар по США.

Как передает Oxu.Az, на ролике — баллистические ракеты «Хвасон-12» взлетают в сторону американского острова Гуам. И еще несколько ярких фрагментов.

Например, Дональд Трамп смотрит на ряды крестов на кладбище, а вице-президент США Майк Пенс объят огнем.

Диктор предупреждает: американские политики должны дважды подумать и осознать очевидный исход войны. Заканчивается все титром: «Время играет не на стороне США».

Н.О.