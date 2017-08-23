В результате ДТП с автобусом в России пострадали около 20 человек

2017-08-23 16:37 | www.trend.az | 2

Около 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом и автомобилями в Ростовской области РФ, передает в среду ТАСС со ссылкой на сообщение центральной районной больнице Егорлыкского района, где произошел инцидент.

"Человек 20. Это две машины - автобус и легковая. Сейчас занимаемся приемом больных", - сказал представитель медучреждения.

По данным регионального УМВД, пассажирский автобус, следовавший из Ставрополя в Москву, перевернулся в результате ДТП с участием еще двух автомобилей в Егорлыкском районе Ростовской области. По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Daewoo Matiz, ВАЗ-2111 и автобус Neoplan.

Источник в экстренных службах региона, в свою очередь, сообщил ТАСС, что столкнулись четыре транспортных средства - три легковых автомобиля и автобус. "В результате ДТП пострадали четыре человека, трое находились в автобусе. В момент аварии в автобусе находились около 40 человек", - отметил собеседник агентства.