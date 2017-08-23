В Йемене из-за авиаудара коалиции погибли 30 мирных жителей

2017-08-23 15:32 | www.oxu.az | 2

В Йемене в результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией погибли 30 мирных жителей.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает Reuters.

«По меньшей мере 30 человек были убиты в результате воздушного удара, бомба попала в гостиницу к северу от столицы Йемена Саны в среду», - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, десятки людей были убиты и ранены в результате нападения в районе Архаба. Пресс-секретарь коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, которая борется с иранским союзником Хьютисом в Йемене, пока не прокомментировала авиаудар. Отметим, военизированная группировка хутов, которые контролируют Сану и северный Йемен, борются с международно признанным правительством, которое поддерживается Саудовской Аравией и ее союзниками в гражданской войне. Напомним, ранее сообщалось, что Йемен обвинил Иран в разжигании гражданской войны в Йемене и поддержке шиитских повстанцев движения Хути.

Э.А.

