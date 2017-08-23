Азербайджан больше всего экспортирует помидоры и золото

2017-08-23 15:40 | www.oxu.az | 2

За 7 месяцев 2017 года объем экспорта в ненефтяном секторе Азербайджана составил 855 млн долларов США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на обзор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, в экспортных операциях приняли участие 1333 субъекта.

Выяснилось, что за 7 месяцев этого года в первую пятерку импортеров ненефтяной продукции Азербайджана вошли Россия, Турция, Грузия, Швейцария и Туркменистан.

Обзор структуры экспорта за 7 месяцев показал, что первое место в ненефтяном экспорте заняли помидоры (127,9 млн долларов США), на втором месте золото (60,7 млн долларов США), на третьем месте полиэтилен с удельным весом менее 0,94 (54,4 млн долларов США).

Л.А.

