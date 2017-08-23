"Карабах" перед историческим матчем в Копенгагене (ФОТО)

2017-08-23 16:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня азербайджанский клуб "Карабах" в 22.45 выйдет на стадион “Parken” на исторический матч против датского "Копенгагена" в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Trend Life. Исторический матч, потому что впервые азербайджанский клуб может завоевать путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Этого ждут миллионы азербайджанских болельщиков, идут жаркие дебаты и пожелания успеха в социальных сетях. Первая игра в Баку завершилась победой "Карабаха" со счетом 1:0.

В преддверии матча футболисты провели тренировку и выразили надежду на успешный итог двухматчевого противостояния.

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов: "Еще после первого матча, я говорил, что ответная игра будет тяжелее. Соперник будет прессинговать с первых минут, так что нам придется потратить еще больше сил. При поддержке родных трибун «Копенгаген» постарается добиться хорошего результата, а мы выйдем на поле, чтобы не дать этому произойти. Завтра нас ждет тяжелый матч. Шансы у нас есть, и мы должны ими воспользоваться по максимуму".

Вице-президент азербайджанского «Карабаха» Тахир Гезаль: "Матч с «Копенгагеном» можно назвать самым важным не только для «Карабаха», но и для всего Азербайджана. Все мы знаем, насколько важна эта игра. В азербайджанском футболе «Карабах» стал первым в ряде событий, и сейчас мы у их пика. Завтра мы намерены добавить в их ряды еще одно достижение. 40-тысячный стадион будет заполнен, а это показатель силы «Карабаха» и того, насколько серьезный он оппонент".

А нам остается пожелать удачи нашей команде! Вперед, "Карабах", к новым достижениям!

(Автор: Вугар Иманов)