Посольство Венгрии в Баку приостановило выдачу виз

2017-08-23 16:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Консульский отдел посольства Венгрии в Азербайджане временно приостановил прием документов на получение виз в связи с форс-мажорной ситуацией, сообщили Trend в среду в дипломатической миссии.

Таким образом, заявителям кратковременных виз категории «С» рекомендуется обращаться за визами в посольство Венгрии в Тбилиси, или же в посольства других стран в Азербайджане, входящих в Шенгенскую зону, сообщили в дипмиссии.

Заявители долгосрочных виз категории «D» должны обращаться исключительно в посольство Венгрии в Тбилиси.

Посольство Венгрии выразило надежду, что создавшаяся ситуация скоро разрешится.

(Автор: Себа Агаева)