Özge Uzun Azeybaycan'a taşındı

2017-08-23 18:06 | www.trend.az | 0

Ekranların sevilen sunucusu Özge Uzun, Türkiye'yi terk etme kararı aldı. Kardeş ülke Azerbaycan'a yerleşeceğini belirten güzel sunucu, uzun süre ekranlarda olmayacağını duyurdu.

Haber ve televizyon programlarının sevilen yüzü Özge Uzun, Türkiye'den ayrıldığını açıkladı. 'Kalbinin Ses Telleri' adlı son kitabıyla okuyucularla buluşan ünlü sunucu Özge Uzun, konuk olduğu 'Hadi Be' canlı yayınında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi açıklamalarda bulundu.

Artık Bakü'de yaşadığını ve uzun bir süre daha televizyon programı yapmak istemediğini söyleyen Özge Uzun "Artık Bakü'de yaşıyorum ve 6 aydır kendimi dinlemeye başladım. Hayattan neler bekliyorum onları düşünüyorum. Bu aralar bu nedenden dolayı televizyonda program yapmak istemiyorum" dedi.

BOŞANMAK ÜZERE OLDUĞU EŞİYLE YENİDEN BİR ARAYA GELDİ Eşi Volkan Üst ile tekrar barışmasını ve evlenmesini anlatan Özge Uzun "Volkan çok hasta olmuş ben de çocuklarla ilgili bir şey yazıyordum kendisine; ama bana geri dönmüyordu. Ben de uzun bir mesaj attım; ama hastanedeymiş. Durumu öğrenince çocuklarımın babası diye çok ağladım. Sonrasında konuşmaya başladık. 'Seninle konuşmam gerekiyor' dedi. Ben de başka birisiyle evlenecek diye düşündüm; ama 'tekrar evliliği deneyelim' dedi ve evlendik" dedi. "BEN HER ZAMAN ALLAH'A TEŞEKKÜR EDİYORUM" Allah'a her zaman kendisinin büyük sınavlardan geçirdiği için teşekkür ettiğini söyleyen Özge Uzun "Ben her zaman Allah'a teşekkür ediyorum. Beni bu kadar büyük sınavlardan geçirdi; ancak bunları anlatma yeteneği verdiği için" dedi.

Kaynak A24