МЧС распространило информацию в связи с пожаром в Агсуинском районе - ОБНОВЛЕНО

2017-08-23 17:50 | www.apa.az | 3

МЧС распространило информацию в связи с пожаром в Агсуинском районе.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт ведомства, в Центр управления при кризисных ситуациях поступила информация о том, что в горной местности на территории сел Нёйдю и Калва Агсуинского района горят кустарники и сухая трава.

На место происшествия выехали живая сила и техника Госслужбы пожарной охраны МЧС, были проинформированы соответствующие структуры.

Продолжаются работы по тушению огня.

Дополнительная информация будет предоставляться по мере ее поступления.​

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16.49

В Агсуинском районе начался пожар.

Как сообщает местное бюро АПА, возгорание зафиксировано сегодня в 14:00 на высокогорной местности, на территории села Нёйдю.

На место происшествия выехали пожарные машины и живая сила частей Государственной службы пожарной охраны Агсуинского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Шамахинского районов.

В связи с тем, что пожар произошел в горной местности, пожарные автомобили не смогли подъехать туда. В настоящее время ведется работа по ручному тушению пожара. Причины пожара пока неизвестны.

Помимо этого, в высокогорной местности, на территории села Калва Агсуинского района горят кустарники и участки с сухой травой. Для тушения пожара на место происшествия выехали сотрудники части Государственной службы пожарной охраны Агсуинского района.