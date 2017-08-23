МЧС распространило информацию в связи с пожаром в Агсуинском районе - ОБНОВЛЕНО
2017-08-23 17:50 | www.apa.az | 3
МЧС распространило информацию в связи с пожаром в Агсуинском районе.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт ведомства, в Центр управления при кризисных ситуациях поступила информация о том, что в горной местности на территории сел Нёйдю и Калва Агсуинского района горят кустарники и сухая трава.
На место происшествия выехали живая сила и техника Госслужбы пожарной охраны МЧС, были проинформированы соответствующие структуры.
Продолжаются работы по тушению огня.
Дополнительная информация будет предоставляться по мере ее поступления.
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16.49
В Агсуинском районе начался пожар.
Как сообщает местное бюро АПА, возгорание зафиксировано сегодня в 14:00 на высокогорной местности, на территории села Нёйдю.
На место происшествия выехали пожарные машины и живая сила частей Государственной службы пожарной охраны Агсуинского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Шамахинского районов.
В связи с тем, что пожар произошел в горной местности, пожарные автомобили не смогли подъехать туда. В настоящее время ведется работа по ручному тушению пожара. Причины пожара пока неизвестны.
Помимо этого, в высокогорной местности, на территории села Калва Агсуинского района горят кустарники и участки с сухой травой. Для тушения пожара на место происшествия выехали сотрудники части Государственной службы пожарной охраны Агсуинского района.