В Кабинете министров прошло совещание, посвященное борьбе с бездомными животными

2017-08-23 18:17 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в совещании приняли участие вице-премьер Али Ахмедов, представители Министерства здравоохранения, Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, Министерства сельского хозяйства и Исполнительной власти города Баку.

В ходе совещания Али Ахмедов сказал, что как и во многих странах, в Азербайджане также есть проблема, связанная с бездомными животными. Вице-премьер отметил, что соответствующие структуры должны принимать серьезные меры для охраны здоровья населения, изоляции являющихся носителями вируса бездомных животных. А.Ахмедов сказал, что нужно использовать опыт ведущих стран в решении этой проблемы: «Азербайджан присоединился к Европейской конвенции по охране домашних животных. Для бездомных животных должны организовываться приюты, они должны быть привиты. Следует принимать профилактические меры для недопущения распространения болезней».

Недавно в результате происшествия в Сумгаите, когда бездомный пес укусил малолетнего ребенка, что привело к его смерти, вице-премьер заявил, что данный инцидент должен быть серьезно расследован.