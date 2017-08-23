ЮНИСЕФ об убийстве двухлетней Захры

2017-08-23 15:48 | www.oxu.az | 2

«Ни одна община, ни одна семья не должны переживать потерю ребенка из-за вооруженного конфликта».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в письме исполнительного директора Детского фонда ООН Энтони Лейка в ответ на заявление уполномоченного по правам человека в связи с убийством 4 июля 2-летней Захры Гулиевой в результате обстрела ВС Армении населенного пункта.

«Организация Объединенных Наций призывает стороны избегать любых действий, которые могут нарушить договоренность о режиме прекращения огня, а также продемонстрировать решительность в урегулировании нагорно-карабахского конфликта мирным путем. UNICEF надеется на обеспечение защиты всех детей, подвергшихся влиянию конфликта», - говорится в письме.

В письме подчеркивается, что азербайджанское представительство UNICEF будет делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность и оказать помощь детям и молодым людям.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы 1965 г.р. доставлена в больницу и прооперирована.

Н.О.

