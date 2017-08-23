Глава МИД Австрии назвал Эрдогана диктатором

2017-08-23 16:00 | www.oxu.az | 2

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц считает политику турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана диктаторской и заявил, что с таким руководством страной вступление Турции в ЕС невозможно и к 2023 году, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Президент Эрдоган определенно демонстрирует диктаторские черты. То, как он обращается с критиками, диссидентами и меньшинствами, абсолютно неприемлемо», - заявил Курц в среду в интервью Die Welt.

Как отмечает издание, Австрия до последнего времени была единственной страной, которая выступала за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС, однако в июле уже и Европейский парламент проголосовал за их остановку.

Также глава МИД Австрии поддержал позицию властей ФРГ, выступающих против расширения таможенного союза с Анкарой.

Н.О.