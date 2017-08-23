МЧС Азербайджана разбило спецлагерь в связи с лесными пожарами в Грузии

2017-08-23 18:30 | www.apa.az | 4

Как сообщает грузинский корреспондент АПА, МЧС Азербайджана разбил специальный лагерь в селе Даба, который расположен неподалеку от зоны пожара.

В лагере установлены 20 палаток и мобильная кухня. Пожарные Азербайджана принимают участие в тушении пожара в трех точках.

Отметим, на основании обращения правительства Грузии, по поручению президента Ильхама Алиева, к тушению лесных пожаров в Грузии привлечены 22 единицы техники, в том числе 1 вертолет и 131 человек, 2 вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) и экипаж из 6 человек.