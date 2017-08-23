Разведка США имеет доступ к интернет-трафику россиян

2017-08-23 16:12 | www.oxu.az | 3

Американские спецслужбы могут иметь доступ к интернет-трафику россиян, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и собеседник, знакомый с несколькими чиновниками в правительстве и администрации президента.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, этот доступ спецслужбы получают, когда трафик россиян оказывается за границей.

В Европе (в частности, в Стокгольме) есть крупный центр американского Агентства национальной безопасности и он имеет доступ к трафику, проходящему через крупные точки обмена трафиком, объясняет один из собеседников «Ведомостей»: американские спецслужбы имеют возможность снимать данные с этих точек, расшифровывать их и делать поиск по ключевым словам – так они помогают искать и выявлять террористов.

Н.О.