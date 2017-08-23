Кямран Алиев о запрете на надпись «Продается»

2017-08-23 16:23 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане уже несколько дней идут обсуждения по поводу запрета на надписи «Продается» на автомобилях. Напомним, что о запрете заявил начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев.

Эксперты возражают против запрета, говоря, что он не имеет никаких экономических обоснований. Так как продажа гражданином собственного автомобиля не является коммерческой деятельностью, то на нее не распространяются требования закона «О рекламе».

Как передает Oxu.Az, сотрудник сайта «Ени Мусават» связался с Кямраном Агаевым, чтобы узнать его позицию по этому поводу.

Кямран Алиев заявил, что не делал заявления, которое ему приписывают:

«Я уже 15 дней в отпуске, нахожусь за границей. Мне неизвестно о таком заявлении и всех этих обсуждениях. Почему в Азербайджане должны запрещать надпись «Продается» на автомобиле? Ничего не могу сказать о том, почему это заявление сделали от моего имени».

Э.А.

