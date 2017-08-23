ЮНИСЕФ выразил свое отношение к гибели двухлетней Захры в результате июльской провокации ВС Армении

2017-08-23 17:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЮНИСЕФ продолжает прилагать усилия для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и надеется, что ей удается обеспечить всяческую защиту детей, затронутых конфликтом.

Как сообщили Trend в среду в Аппарате омбудсмена Азербайджана, об этом говорится в ответном письме исполнительного директора Детского фонда ООН на заявление Уполномоченного по правам человека Азербайджана в связи с гибелью двухлетней Захры Гулиевой в результате обстрела четвертого июля текущего года вооруженными силами Армении села Алханлы Физулинского района.

В письме говорится, что, как и отметил ранее в марте генеральный секретарь ООН, организация поддерживает этот призыв к сторонам нагорно-карабахского конфликта воздерживаться от любых действий, которые могут пошатнуть режим прекращения огня и продемонстрировать решительность в его урегулировании мирным путем.

"Ни одна община, ни одна семья не должны страдать от потерь детей в результате вооруженного конфликта", - говорится в письме.

Отмечается также, что представительство ЮНИСЕФ в Азербайджане и впредь продолжит оказывать помощь в вопросах обеспечения защиты детей и молодежи.

Напомним, что обращение омбудсмена Азербайджана было направлено генсеку ООН, Совету Безопасности ООН и верховному комиссару ООН по правам человека, ЮНЕСКО, Организации исламского сотрудничества, Еврокомиссии, Совету Европы, ОБСЕ, Международному и Европейскому институтам омбудсменов, Азиатской ассоциации омбудсменов, Международному бюро мира, омбудсменам различных стран мира, посольствам Азербайджана в зарубежных странах и посольствам зарубежных стран в Азербайджане, диаспорским организациям Азербайджана.

Четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев)