Король Саудовской Аравии потратил на свой отпуск 100 млн долларов

2017-08-23 16:31 | www.oxu.az | 3

Король Саудовской Аравии потратил на свой отпуск 100 млн долларов, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, 81-летний король Саудовской Аравии, отправился отдыхать в своё любимое место — марокканский город Танжер вместе со свитой в тысячу человек. Все они были размещены в самых роскошных отелях, пишет издание Daily Mail.

Сам король устроился в своём летнем дворце площадью 30 гектаров с роскошными ресторанами и видами на море. Для месячного его отдыха было выделено 200 автомобилей.

В течение года летний дворец короля тщательно реставрировался, также там были построены вертолётные площадки. Согласно сообщениям из Марокко, поездка короля обошлась в сумму, равную 1,5% от всех доходов страны за счёт туризма. Когда Салман Сауд прибыл в страну, его встретил лично премьер-министр Марокко Саад Эддин Эль Отмани.

В отпуск король отправился лишь после того, как переназначил своего наследника. До этого им должен был стать его племянник, но теперь преемником короля официально объявлен его сын — Мухаммад ибн Салман Аль Сауд. Жители Саудовской Аравии возлагают большие надежды на его правление, называя его «Мистером Всё».

И.Ф.