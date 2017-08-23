Представитель президента России о давлении Армении на российское руководство

2017-08-23 16:39 | www.oxu.az | 2

«Руководство Армении пытается оказать давление на Россию, используя такого рода интриги, как сближение с Европейским союзом, с НАТО и в целом, с Западной коалицией».

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщило доверенное лицо президента России, член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков.

«Совершая подобные шаги, руководство Армении пытается решить несколько задач: во-первых - воздействовать на Россию, чтобы Москва не оказывала давление на Ереван, не заставила вернуться за стол серьезных и содержательных переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию. Ведь, известно, что руководство Армении не против переговоров, но оно против содержательных переговоров и хочет просто участвовать в переговорах ради переговоров», - отметил Марков.

В России полагают, что если конструктивный переговорный процесс не продолжится, существует большая вероятность возобновления боевых действий, и в сложившихся условиях было бы правильно возобновить серьезные и содержательные переговоры, полагает Марков.

Руководство Армении устраивает нынешнее состояние нагорно-карабахского конфликта, и Еревану не хотелось бы продвигаться вперед в разрешении этого конфликта, а наоборот, сохранить за собой контроль над Нагорным Карабахом и оккупированными вокруг него территориями, отметил эксперт.

Таким образом, считает Марков, у Армении останутся шансы в дальнейшем обменять оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха на уступки со стороны Азербайджана.

Такого рода интригами, как сближение с Европейским союзом, США, в целом, с Западной коалицией, а также участие в многонациональных учениях НАТО «Достойный партнер 2017» (Noble Partner 2017), которые состоялись в начале августа в Грузии под патронажем вице-президента США Майка Пенса, руководство Армении оказывает давление на Россию, сказал Марков.

Во-вторых, за счет сближения с ЕС и США Ереван хочет улучшить экономическое состояние страны, продолжил политолог.

«Руководство Армении прекрасно понимает, что Запад и в том числе, ЕС дают деньги не просто так, а под политическое сотрудничество. Поэтому, чем больше политического сотрудничества с ЕС, тем больше денег», - отметил политолог.

По мнению эксперта, в-третьих, руководство Армении хочет улучшить внутриполитическую ситуацию, поскольку внутри Армении имеются серьезные общественно-политические силы, которые выступают с прозападных и антироссийских позиций.

«Сейчас звучат заявления о том, что Армения движется по пути Украины, в стране готовится что-то, типа «Майдана». Поэтому, чтобы не допустить создание армянского «Майдана» и успокоить некоторые прозападные силы в Армении, а также предотвратить возможную поддержку протестов в Армении со стороны Запада, руководство страны вынуждено пойти на сближение с ЕС», - считает Сергей Марков.

Н.О.

