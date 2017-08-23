Названы лучшие комедии всех времен

2017-08-23 17:27 | www.trend.az | 2

Радиовещательная корпорация BBC Culture назвала 100 лучших комедий всех времен, опросив 253 кинокритиков из 52 стран мира.

"Опрос показал, что язык комедии не универсален: то, что кажется смешным в английском диалоге, часто теряется при переводе, а жители разных стран по-разному понимают одни и те же шутки", - отмечает BBC.

Отмечается, что эксперты могли выбирать фильмы на своё усмотрение из любых стран и любого года выпуска. Критикам предстояло ответить на вопрос: «Какие 10 комедий вы считаете лучшими на все времена?»

ТОП-10 возглавила картина «В джазе только девушки» (Билли Уайлдер, 1959). Следом идут фильмы: «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу» (Стэнли Кубрик, 1964), «Энни Холл» (Вуди Аллен, 1977), «День сурка» (Гарольд Рамис, 1993), «Утиный суп» (Лео Маккэри, 1933), «Жизнь Брайна по Монти Пайтон» (1979), «Аэроплан!» (Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер, 1980), «Время развлечений! (Жак Тати, 1967), «Это - Spinal Tap (Роб Райнер, 1984), «Паровоз Генерал» (Клайд, Брукман и Бастер Китон, 1926).