В 170 населенных пунктах Азербайджана будет улучшено обеспечение питьевой водой - СПИСОК

2017-08-23 18:57 | www.apa.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «О дополнительных мерах по улучшению обеспечения населения питьевой водой» от 17 марта 2017 года.

Как сообщает АПА, согласно распоряжению, планируется улучшить обеспечение питьевой водой 170 населенных пунктов. Эти пункты приведены в нижеследующем линке: http://azertag.az/store/files/news/Az%C9%99rsu-Siyah%C4%B1.pdf