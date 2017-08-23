Азербайджанский тхэквондист завоевал золотую медаль

2017-08-23 16:45 | www.oxu.az | 2

В очередной день 29-й Всемирной летней студенческой универсиады в Тайбее на татами вышли 4 азербайджанских таэквондиста.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, по итогам дня наши спортсмены завоевали 1 золотую медаль.

Милад Беиги Харчегани (80 кг) стал победителем универсиады. Наш спортсмен нанёс поражение сперва Жану Мичелу Фернандесу (Португалия) со счётом 29:1, затем представителю России Богдану Гречкину со счётом 25:8. Его соперником в 1/4 финала был Хиденори Эбата (Япония). Харчегани выиграл и этот бой (32:15). В полуфинале наш чемпион мира победил местного таэквондиста Вея Тинга Лью (12:4). В решающем бою наш спортсмен нанёс поражение испанцу Раулю Мартинесу Гарсия (6:3) и стал чемпионом.

Три других наших таэквондиста, вступившие в борьбу сегодня, остались без медалей. Али Мамедов (58 кг) в первом бою нанёс поражение представителю Сан-Марино Луке Гиотти (24:4), но затем проиграл таиландцу Тавину Ханпрабу (7:21).

Фарида Азизова (67 кг) в 1/8 финала нанесла поражение иорданке Джулиане Аль-Садег (5:4), однако на следующем этапе не справилась с Жанди Ким (Республика Корея) – 3:4. Ещё одна наша таэквондистка Сафие Полат выбыла из борьбы на ранней стадии. В 1/16 финала наша спортсменка отстранила от борьбы Куртни Ордли (Великобритания), а затем уступила турчанке Ипек Чидем (2:9).

Отметим, что это турнир категории «G2», поэтому спортсмены, занявшие I, II и III места получают соответственно 20, 12 и 7.2 рейтинговых очков.

Э.А.

