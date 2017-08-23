Ливанская королева красоты лишилась титула из-за поездки в Израиль

2017-08-23 16:52 | www.oxu.az | 2

Победительница конкурса «Мисс Ливан-2017» Аманда Ханна лишена титула из-за предпринятой в 2016 году поездки в Израиль.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 23 августа, пишет The Independent.

Такое решение было принято организаторами мероприятия через неделю после победы девушки в конкурсе красоты. «Ее визит [в соседнюю страну] нарушает законы нашего государства», - говорится в официальном сообщении.

Ханна имеет двойное гражданство: кроме ливанского, она является обладательницей шведского паспорта. Именно по этому документу в прошлом году она съездила в Израиль с научной целью.

Ливан и Израиль технически находятся в состоянии войны, хотя масштабных столкновений на границе после вооруженного конфликта 2006 года между двумя странами не происходило.

В Ливане с 1955 года действует полный запрет на любую израильскую продукцию, а также на культурные и гуманитарные обмены. В частности, запрещены взаимные поездки граждан обоих государств. По ливанским законам, даже общение с израильтянами является преступлением, за которое может грозить лишение свободы.

Н.О.