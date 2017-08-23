Президент Узбекистана произвел перестановки в правительстве

2017-08-23 17:43 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев своим указом назначил Нодира Отажонова на должность заместителя премьер-министра - председателя правления АО «Узагротехсаноатхолдинг».

С 2010 года по сегодняшний день Отажонов занимал должность председателя правления акционерной лизинговой компании “Узсельхозмашлизинг” в ноябре прошлого года преобразованную в АО «Узагролизинг» в составе «Узагротехсаноатхолдинга».

Согласно указу, обнародованному в среду, Отажонов будет руководить комплексом по вопросам развития внешнеторговой деятельности, экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции.

Ранее эту должность в правительстве занимал Улугбек Розукулов. Указом президента он освобожден от должности премьер-министра - председателя правления АО «Узавтосаноат» «в связи с переходом на другую работу». Новое место его назначения не называется.

Нодир Отажонов, 1967 года рождения, в 1993 году закончил Андижанский сельхозинститут, в 1999 году - Наманганский инженерно-педагогический институт, в 2000 году - Банковскую и финансовую академию, с 1993 по 2007 годы работал в системе министерства финансов.

(Автор: Демир Азизов)