Президент Ильхам Алиев утвердил структуру Аппарата Кабмина

2017-08-23 17:48 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об утверждении структуры Аппарата Кабинета министров.

Согласно указу, предел численности работников (за исключением Управления делами) Аппарата Кабинета министров устанавливается в 200 штатных единиц.

Предел численности работников Управление делами Аппарата Кабинета министров утверждается Кабинетом министров.

При необходимости Кабинет министров Азербайджана может создавать сектора в отделах, входящих в структуру его Аппарата (в Управлении делами - отделы и сектора).

Кабинету министров поручено в течение месяца подготовить и представить Президенту Азербайджана проект порядка работы Кабинета министров; в течение месяца подготовить и представить Президенту Азербайджана проект Положения об Аппарате Кабинета министров; в течение месяца утвердить штатное расписание структурных подразделений Аппарата Кабинета министров; в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным указом действующих нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Кабинет министров.

Структура Аппарата Кабинета министров:

1.1. Служба премьер-министра;

1.2. Служба первого заместителя премьер-министра;

1.3. Службы заместителей премьер-министра;

1.4. Служба руководителя Аппарата Кабинета министров;

1.5. Служба заместителя руководителя Аппарата Кабинета министров;

2.1. Юридический отдел;

2.2. Отдел по экономическим и финансовым вопросам;

2.3. Отдел по гуманитарным и социальным вопросам;

2.4. Отдел международных связей;

2.5. Отдел по вопросам промышленности и энергетики;

2.6. Отдел по вопросам нефти и химии;

2.7. Отдел по вопросам сельского хозяйства;

2.8. Отдел по вопросам экологии;

2.9. Отдел по вопросам безопасности и обороны;

2.10. Отдел по вопросам коммуникаций, строительства и коммунального хозяйства;

2.11. Отдел по вопросам развития регионов;

2.12. Отдел по работе с международными финансовыми организациями;

2.13. Отдел по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев;

2.14. Отдел по работе с документами и обращениями граждан;

2.15. Пресс-служба;

3. Управление делами