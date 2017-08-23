Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии

2017-08-23 17:00 | www.oxu.az | 4

31-летний нападающий «Эвертона», лучший бомбардир в истории английской сборной сделал важное заявление, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

«Выступать за сборную Англии мне всегда было особенно приятно. Каждый вызов в команду был большой честью. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне всё это время. Я чувствую, что пришло время уйти. Мне было невыносимо трудно принять данное решение», - признался Уэйн Руни.

В сборной Англии Руни дебютировал в 2003 году, когда ему было всего 17 лет. За это время он сыграл 119 матча и забил 53 гола.

Н.О.