«Фаэтонщик» Назим пожаловался в полицию на оперировавшего его хирурга – ФОТО

2017-08-23 17:10 | www.oxu.az | 2

Певец Назим Пишьяры, известный как «Фаэтонщик» Назим, о смерти которого сообщалось несколько дней назад, обратился в правоохранительные органы по поводу хирурга Эльмана Азимова, который неудачно прооперировал его.

Как передает Oxu.Az, Назим обратился в полицию с требованием возместить нанесенный ему материальный и моральный ущерб.

«Я обратился в полицию по поводу этого врача. Все чеки у меня. Я потратил ровно 62 тыс. долларов. Меня осмотрели врачи в других странах, которые сказали, что была совершена врачебная ошибка. Одним словом, из-за всего этого я несколько дней ходил в правоохранительные органы, написал жалобу. Этим уже занимается мой адвокат», - сказал певец.

Певец добавил, что за 3 месяца перенес 4 операции, из-за чего у него возникли финансовые проблемы:

«Я никогда раньше не болел. Просто у меня бывали желчные колики. Я решил удалить желчный пузырь. После УЗИ мне сказали, что желчный пузырь необходимо удалять. Я обратился к врачу по имени Эльман Азимов. Не знаю, что он сделал, но во время операции у меня началось кровотечение, возникли последствия, врач сшил желчные протоки. Представьте, желчь должна вытекать в двенадцатиперстную кишку, а у меня она вытекает наружу. Из-за ошибки врача я оказался в таком состоянии. Потом он мне сказал, что я онкобольной, что мне срочно необходима химиотерапия».

По словам Н.Пишьяры, после этих слов врача он был вынужден поехать в Израиль:

«Израильские врачи осмотрели меня и рассмеялись. Они сказали, что я не являюсь онкобольным, а также что при деформированном желчном пузыре нельзя делать лапароскопию. Это врачебная ошибка. Одним словом, чтобы исправить последствия я перенес в Израиле еще одну операцию. Потом поехал в Турцию. Там я перенес еще две операции и вернулся в Баку. Слава Богу, теперь мне лучше. Прохожу реабилитацию, пытаюсь восстановить утраченный вес».

gallery}

А.С.

