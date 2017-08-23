Фильм про Карабахскую войну на международном фестивале в Канаде (ФОТО)

2017-08-23 17:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм "Üçüncü günün adamı" ("Человек третьего дня") будет представлен на Монреальский международный кинофестиваль, который пройдет с 24 августа по 4 сентября, сообщает Trend Life.

Фильм посвящен теме Карабахской войны. Герой картины, освободившись из мест лишения свободы, обнаруживает, что его родственников уже нет в живых, а родная земля находится под армянской оккупацией. Несмотря на трудности пути, опасность быть убитым или попасть в плен, он решает вернуться в родной дом… В этом ему помогает новый друг… Друзей, оказавшихся на родной земле, преследуют армянские оккупанты…

Фильм снят киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по госзаказу министерства культуры и туризма Азербайджана. Режиссер-постановщик фильма – Бабек Ширинсифет, автор сценария – Магсуд Гарайша, оператор-постановщик – Рафиг Гулиев, художники-постановщики – Рафиг Насиров и Ариф Нифтиев, композитор – Фирудин Аллахверди, продюсер – Мушфиг Хатамов.

В фильме, который снят в жанре психологической драмы, подобран замечательный актерский состав и талантливые молодые актеры, среди которых Хикмят Рагимов, Расим Джафар, Кямран Агабалаев, Ниджат Габибов, Видади Алиев, Мехрибан Зеки, Мятанят Аббасова, Халида Гулиева, Зарина Гурбанова, Мамед Сафа, Айшад Мамедов.

Премьера фильма с большим успехом прошла 30 июня в Киноцентре "Низами".

Монреальский международный кинофестиваль (фр. Le Festival des films du monde; FFM) - один из старейших в Канаде и единственный соревновательный кинофестиваль, аккредитованный FIAPF, проходящий в Северной Америке. Проходит с 1978 года ежегодно в провинции Квебек в городе Монреаль (Канада). Кинофестиваль предназначен для поощрения культурного разнообразия и взаимопонимания между странами, содействия качественному кинематографу с целью развития киноискусства на всех континентах, продвижения новых талантов и инновационных работ, проведения встреч профессионалов со всего мира.

(Автор: Вугар Иманов)