Принятые в этом году на работу по итогам конкурса учителя будут приравнены к прошедшим диагностическое оценивание

2017-08-23 19:14 | www.apa.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №994 «Об увеличении учебной нагрузки и зарплаты учителей, которые работают в государственных общеобразовательных учебных заведениях и прошли диагностическое оценивание» от 16 января 2015 года.

Как сообщает АПА, согласно распоряжению, в распоряжение №994 президента Азербайджанской Республики «Об увеличении учебной нагрузки и зарплаты учителей, которые работают в государственных общеобразовательных учреждениях и прошли диагностическое оценивание» от 16 января 2015 года была добавлена часть 1-1:

«1-1. Учителя, принятые на работу в государственные общеобразовательные учебные заведения путем централизованного конкурса, проведенного Министерством образования Азербайджанской Республики 1 января 2017 года, приравниваются к прошедшим диагностическое оценивание учителям».

1 часть распоряжения вступает в силу с 1 января 2018 года.

Отметим, в 1 части распоряжения №994 президента Азербайджанской Республики «Об увеличении учебной нагрузки и зарплаты учителей, которые работают в государственных общеобразовательных учреждениях и прошли диагностическое оценивание» от 16 января 2015 года говорится:

«Увеличить учебную нагрузку учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях и прошедших диагностическое оценивание, в 1,5 раза, ежемесячную зарплату - в среднем в 2 раза».