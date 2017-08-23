Посольство Венгрии в Азербайджане прекратило выдачу туристических виз

2017-08-23 17:17 | www.oxu.az | 2

Консульский отдел посольства Венгрии в Азербайджане закрылся на неопределенный срок из-за форс-мажорной ситуации в посольстве.

Как передает Oxu.Az, в посольстве сообщили Trend, что прием документов в консульском отделе будет прекращен на этот срок.

Сообщается, что для получения кратковременной «C» визы (туристическая виза) следует обращаться в посольство Венгрии в Тбилиси или посольства других стран в Азербайджане, присоединившихся к Шенгенскому соглашению. Если необходимо срочно получить долгосрочную визу «D», то нужно обращаться в посольство Венгрии в Тбилиси.

В посольстве выразили надежду, что возникшая проблема будет решена в кратчайшие сроки.

Э.А.

