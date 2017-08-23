Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение в 4,2 раза
2017-08-23 18:02 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 100 миллионов манатов со сроком обращения в 28 дней, сообщает в среду БФБ.
Согласно информации, спрос в ходе аукциона вновь превысил предложение - банки подали заявки на 421,25 миллиона манатов. Вся сумма, выставленная на аукцион, была полностью реализована.
Заявки были представлены по цене 99,2278 маната при доходности в 10,01 процента
Последний срок оплаты по нотам – 20 сентября 2017 года.
Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.
Официальный курс на 23 августа составляет 1,7009 AZN/USD.
(Автор: Анвар Мамедов)