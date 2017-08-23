Азербайджан расширил список населенных пунктов, в которых предусмотрено улучшение обеспечения питьевой водой

2017-08-23 18:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения населения питьевой водой" от 17 марта 2017 года.

Согласно изменениям, в первой части распоряжения цифра "22" заменяется на цифру "28", а "267" на "271".

В новой редакции указанная часть распоряжения выглядит следующим образом:

"1. Для сооружения системы снабжения питьевой водой в 170 населенных пунктах с населением более 271 тысячи человек 28 районов в целях обеспечения населения питьевой водой выделить Открытому акционерному обществу «Азерсу» 14 миллионов манатов, предусмотренных пунктом 1.53 «Распределения средств государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год, предусмотренных для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)»

Прилагающийся в качестве дополнения к этому распоряжению "Список населенных пунктов, в которых предусмотрено улучшение обеспечения питьевой водой" также дается в новой редакции.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания – 23 августа.