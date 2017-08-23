Иран и Саудовская Аравия налаживают мосты

2017-08-23 17:31 | www.oxu.az | 5

«Иран и Саудовская Аравия проведут обмен делегациями, ее участники посетят дипмиссии друг друга».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом в интервью агентству Isna заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Иранский дипломат отметил, что его страна на данный момент завершает подготовку для осуществления обмена делегациями.

«Иран всегда хотел иметь хорошие отношения со своими соседями в регионе», - заявил глава иранского МИД, добавив, что дипломатам уже выданы визы.

Он также сообщил, что по планам визиты состоятся после хаджа. В этом году паломничество будет длиться с 30 августа по 4 сентября.

Напомним, что Саудовская Аравия в начале января 2016 года разорвала дипломатические отношения с Ираном после того, как демонстранты напали на посольство королевства в Тегеране и консульство в Мешхеде.

И.Ф.