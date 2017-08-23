Ильхам Алиев отправил письмо Порошенко

2017-08-23 17:35 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил письмо президенту Украины Петру Порошенко.

Как передает Oxu.Az, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент!

От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь украинский народ по случаю национального праздника Украины - Дня независимости.

Традиционные дружеские связи между Азербайджаном и Украиной, взаимовыгодное сотрудничество являются прочным фундаментом для отношений между нашими государствами. Верю, что эти отношения будут и впредь развиваться и укрепляться в соответствии с интересами наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному украинскому народу - мира, спокойствия и благоденствия».

Н.О.

