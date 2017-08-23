Президент Азербайджана расширил штат Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям

2017-08-23 18:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменения в указ "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана" от 5 сентября 2012 года.

Согласно внесенному изменению, предел численности работников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям устанавливается в 640 штатных единиц.

Отметим, что ранее он составлял 572 штатные единицы.