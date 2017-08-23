Уровень запыленности воздуха в Баку и на Абшероне продолжает повышаться

2017-08-23 18:23 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Согласно данным автоматических стационарных станций мониторинга качества воздуха, уровень запыленности воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове в среду по состоянию на 18:00 превысил допустимую санитарную норму на 52 процента, сообщили Trend в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов страны.

По состоянию на 09:00 этот показатель составлял 20, 12:00 – 32, 15:00 – 40 процентов.

Отметим, что в связи с наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове пылевым туманом Национальный департамент мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана перешел на оперативный режим работы, и каждые три часа проводится анализ проб атмосферного воздуха.

Напомним, что наблюдаемый в Баку и на Абшеронском полуострове пылевой туман был принесен воздушными массами со стороны Туркменистана. По прогнозам синоптиков, подобные погодные условия сохранятся на территории республики до 26 августа.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)