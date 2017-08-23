Президент Ильхам Алиев поздравил украинского коллегу

2017-08-23 18:33 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Украины Петру Порошенко.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ с национальным праздником Украины – Днем независимости. Традиционные дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной являются прочным фундаментом для развития наших межгосударственных отношений. Верю, что эти отношения и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Украины – благополучия и процветания", - говорится в послании главы государства.