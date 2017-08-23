Cилы МЧС Азербайджана продолжают работы по тушению пожаров в Грузии (ФОТО)

2017-08-23 19:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Командированные в Грузию силы МЧС Азербайджана продолжают операции по тушению пожаров.

Как сообщает в среду пресс-служба министерства, живая сила и техника министерства проводят работы по ликвидации очагов пожара в порученном им правительством Грузии селе Даба.

Для обеспечения оперативной и эффективной деятельности, условий жизни и отдыха командированной для тушения пожара спасательной группы министерства со стороны МЧС Азербайджана установлены предназначенные для полевых условий палатки и полевые кухни.

Напомним, что по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в зону стихийного бедствия для оказания помощи Грузии в тушении лесных пожаров были направлены 22 единицы техники МЧС Азербайджана, в частности один вертолет, и 131 человек, два вертолета ГПС и экипаж из шести человек.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)