В Азербайджане учителя, принятые на работу путем централизованного конкурса, приравнены к учителям, проходящим диагностическое оценивание

2017-08-23 19:18 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение "О повышении учебной нагрузки и заработной платы работающих в государственных общеобразовательных учреждениях педагогов, знания и способности которых проходят диагностическую оценку" от 16 января 2015 года.

Согласно изменению, в распоряжение добавлена часть 1-1 следующего содержания:

"1-1. Педагоги, принятые на работу в государственные общеобразовательные учреждения путем проводимого министерством образования до первого января 2017 года централизованного конкурса, приравниваются к педагогам, знания и способности которых проходят диагностическую оценку".

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным распоряжением действующих нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным распоряжением и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным распоряжением и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным распоряжением и проинформировать об этом Кабинет министров.